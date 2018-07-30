Мьянму топят дожди: более 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои деревни

Новости Мьянмы. Свыше 50 тысяч жителей Мьянмы спасаются из погружающихся под воду домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжительные ливни привели к затоплению целых деревень.
Новости Мьянмы. Свыше 50 тысяч жителей Мьянмы спасаются из погружающихся под воду домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжительные ливни привели к затоплению целых деревень.
Размыты дороги, разрушены мосты. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству.
23 жизни унес оползень, сошедший в горнодобывающем районе на севере страны. В результате природного катаклизма, произошедшего на минувшей неделе, в шахте обрушилась 90-метровая стена.
Пропавшими без вести объявлены 27 человек. Четверо горняков все еще не обнаружены. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.