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Мьянму топят дожди: более 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои деревни

30 июля 2018 12:03
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Новости Мьянмы. Свыше 50 тысяч жителей Мьянмы спасаются из погружающихся под воду домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжительные ливни привели к затоплению целых деревень.

Мьянму топят дожди: более 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои деревни-1

Размыты дороги, разрушены мосты. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству.

Мьянму топят дожди: более 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои деревни-4

23 жизни унес оползень, сошедший в горнодобывающем районе на севере страны. В результате природного катаклизма, произошедшего на минувшей неделе, в шахте обрушилась 90-метровая стена.

Мьянму топят дожди: более 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои деревни-7

Пропавшими без вести объявлены 27 человек. Четверо горняков все еще не обнаружены. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

# Наводнение # Фотофакт

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