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ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы

13 октября 2020 10:07
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Нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы. С таким заявлением выступили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы-1

Выступая на ежедневном брифинге, пресс-секретарь главы организации подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву стороны обязаны защищать гражданское население и инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта.

ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы-4

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было принято 9 октября в Москве в ходе встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России. Однако полной остановки обстрелов пока не наблюдается. Противоборствующие стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей буквально в течение часа после наступления режима тишины.

Баку и Ереван продолжают заявлять о новых разрушениях и растущем числе пострадавших. С момента эскалации конфликта в зонах бедствия были разрушены сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры. Повреждены больницы, школы, дороги и электричество.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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