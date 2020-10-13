ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы

Нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы. С таким заявлением выступили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая на ежедневном брифинге, пресс-секретарь главы организации подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву стороны обязаны защищать гражданское население и инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было принято 9 октября в Москве в ходе встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России. Однако полной остановки обстрелов пока не наблюдается. Противоборствующие стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей буквально в течение часа после наступления режима тишины.

Баку и Ереван продолжают заявлять о новых разрушениях и растущем числе пострадавших. С момента эскалации конфликта в зонах бедствия были разрушены сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры. Повреждены больницы, школы, дороги и электричество.