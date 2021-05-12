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Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон

12 мая 2021 09:59
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Израиль и сектор Газа провели масштабные обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-1

По территории еврейского государства с начала обострения конфликта было выпущено более тысячи ракет. Большинство авиаударов удалось предотвратить благодаря системе ПВО.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-4

Некоторые ракеты упали на жилые кварталы. Сообщается о раненых и нескольких погибших, в числе которых есть и ребенок.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-7

В Ашкелоне и городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги. Под ударом оказался и Тель-Авив.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-10

Жители провели ночь в бомбоубежищах. Временно приостановил работу международный аэропорт.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-13

О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в секторе Газа. В результате мощных ответных ударов погибли более 30 палестинцев, в том числе дети, еще сотни получили ранения.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-16

Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС.

Конфликт вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев. Осложнил ситуацию жесткий разгон прихожан у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-19

Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате стычек с полицией пострадали более 700 человек. Беспорядки продолжились и этой ночью.

Более тысячи ракет. Израиль и сектор Газа провели обстрелы, которые привели к жертвам и разрушениям с обеих сторон-22

Совет безопасности ООН в очередной раз созывает экстренное заседание.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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