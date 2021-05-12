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За отмену Олимпиады в Токио выступили почти 60% жителей

12 мая 2021 10:01
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Новости Японии. Японцы против Олимпиады. За отмену летних Игр в Токио почти 60 % жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие результаты показал общенациональный опрос, который провела одна из местных газет.

За отмену Олимпиады в Токио выступили почти 60% жителей-1

Согласно полученным данным, 23 % респондентов выступают за проведение соревнований, но без участия зрителей, а 16 % опрошенных считают, что необходимо ограничить количество посетителей.

Эпидобстановка в Японии непростая. В некоторых префектурах, в том числе в Токио, действует режим чрезвычайной ситуации.

За отмену Олимпиады в Токио выступили почти 60% жителей-4

Старт Олимпиады намечен на 23 июля.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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