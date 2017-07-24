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Мы получили описание подозреваемого: что известно о зверском нападении в швейцарском Шаффхаузене

24 июля 2017 16:25
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Новости Швейцарии. В Швейцарии продолжается поиск преступника, набросившегося на людей с бензопилой. ЧП произошло в городе Шаффхаузен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы получили описание подозреваемого: что известно о зверском нападении в швейцарском Шаффхаузене-1

Сообщается, что неизвестный напал на филиал местной страховой компании. По словам очевидцев, серьезно ранив несколько человек, мужчина скрылся на белом легковом автомобиле. Позже эту машину полиция обнаружила брошенной.

Мы получили описание подозреваемого: что известно о зверском нападении в швейцарском Шаффхаузене-3

Синди Бир, пресс-секретарь полиции Шаффхаузена:
Пострадали пять человек. Двое из них – серьёзно. Медики оказывают им помощь. Район старого города перекрыт, к нам пребывает подкрепление из соседних кантонов.

Мы получили описание подозреваемого.

К этому моменту личность нападавшего установлена. Им оказался ранее дважды судимый Франц Вроузис. По данным правоохранителей, у мужчины не было постоянного места жительства.

Мы получили описание подозреваемого: что известно о зверском нападении в швейцарском Шаффхаузене-6

Сейчас на улицах Шафф-хаузена развёрнута спецоперация. Район, где совершено нападение, оцеплен. В воздух подняты вертолёты. Жителей просят оставаться дома. Владельцам магазинов, кафе и ресторанов рекомендовано закрыть заведения, пока злоумышленник остаётся на свободе.

# Фотофакт # Нападение # Синди Бир

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