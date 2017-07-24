Мы получили описание подозреваемого: что известно о зверском нападении в швейцарском Шаффхаузене

Новости Швейцарии. В Швейцарии продолжается поиск преступника, набросившегося на людей с бензопилой. ЧП произошло в городе Шаффхаузен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что неизвестный напал на филиал местной страховой компании. По словам очевидцев, серьезно ранив несколько человек, мужчина скрылся на белом легковом автомобиле. Позже эту машину полиция обнаружила брошенной.

Синди Бир, пресс-секретарь полиции Шаффхаузена:

Пострадали пять человек. Двое из них – серьёзно. Медики оказывают им помощь. Район старого города перекрыт, к нам пребывает подкрепление из соседних кантонов.

Мы получили описание подозреваемого. К этому моменту личность нападавшего установлена. Им оказался ранее дважды судимый Франц Вроузис. По данным правоохранителей, у мужчины не было постоянного места жительства.