В штате Аляска скончался кот-мэр города, ему было 20 лет

Новости США. 21 июля рыжий кот Стаббс, который являлся неофициальным мэром города Талкитна на Аляске, умер во сне в возрасте 20 лет. О трагедии сообщила семья Спон, в доме которых жил питомец. По словам родных, в четверг вечером Стаббс лег спать. Утром, когда вся семья проснулась, питомец был обнаружен мертвым. Интересно, что Стаббс стал мэром в 1997 году, когда был котенком. Жители города пятнадцать раз подряд избирали его на эту почетную должность.

Рыжий любимец был достопримечательностью для туристов. Все время Стаббс проводил в семейном магазине «Нэйлис Дженерал». Его особенностью являлось то, что любой посетитель мог погладить пушистого мэра. По сообщениям местных СМИ, в 2013 году на кота напала собака. Тогда же появились ложные новости о смерти животного. Семья Спон, владельцы кота:

Стаббс прожил 20 лет и 3 месяца. Он был солдатом до самого последнего дня своей жизни.

Фото: nydailynews.com