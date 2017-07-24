Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой
Новости Швейцарии. Срочные новости приходят из Швейцарии. В городе Шаффхаузен неизвестный мужчина напал на прохожих с бензопилой. К приезду полиции злоумышленник успел скрыться, ранив нескольких человек. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синди Бир, пресс-секретарь полиции Шаффхаузена (Швейцария):
Пострадали пять человек. Двое из них – серьезно. Медики оказывают им помощь. Район старого города перекрыт, к нам пребывает подкрепление из соседних кантонов. Мы получили описание подозреваемого.
На улицах города развернута спецоперация. Район, где совершено нападение, оцеплен. В воздух подняты вертолеты. Жителей просят оставаться дома. Владельцам магазинов, кафе и ресторанов рекомендовано закрыть заведения, пока нападавший остается на свободе.