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Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой

24 июля 2017 13:50
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Новости Швейцарии. Срочные новости приходят из Швейцарии. В городе Шаффхаузен неизвестный мужчина напал на прохожих с бензопилой. К приезду полиции злоумышленник успел скрыться, ранив нескольких человек. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой-1

Синди Бир, пресс-секретарь полиции Шаффхаузена (Швейцария):
Пострадали пять человек. Двое из них – серьезно. Медики оказывают им помощь. Район старого города перекрыт, к нам пребывает подкрепление из соседних кантонов. Мы получили описание подозреваемого.

Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой-4

Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой-6

Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой-8

На улицах города развернута спецоперация. Район, где совершено нападение, оцеплен. В воздух подняты вертолеты. Жителей просят оставаться дома. Владельцам магазинов, кафе и ресторанов рекомендовано закрыть заведения, пока нападавший остается на свободе.

# Нападение

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