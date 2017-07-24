«Вдруг он бросился к двери и попытался ее открыть»: свидетель об инциденте на борту самолета в Великобритании

Новости Великобритании. Утром 22 июля на борту самолета Airbus A-320 авиакомпании Wizz Air произошел инцидент. Один из пассажиров попытался открыть дверь во время полета. Его остановили трое мужчин, летевшие этим рейсом. По сведениям BBC, виновника ЧП арестовали в Лутонском аэропорту.

Известно, что самолет летел в Лондон из Польши.

Дэвид Салон, пассажир:

За 30 минут до посадки мужчина вышел из передней части самолета и сел рядом с женщиной у аварийного выхода над крылом. Вдруг он бросился к двери и попытался открыть ее. К счастью, там было трое мужчин, которые повалили на пол виновника ЧП и сели на него.