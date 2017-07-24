«Вдруг он бросился к двери и попытался ее открыть»: свидетель об инциденте на борту самолета в Великобритании

Новости Великобритании. Утром 22 июля на борту самолета Airbus A-320 авиакомпании Wizz Air произошел инцидент. Один из пассажиров попытался открыть дверь во время полета. Его остановили трое мужчин, летевшие этим рейсом. По сведениям BBC, виновника ЧП арестовали в Лутонском аэропорту.
Известно, что самолет летел в Лондон из Польши.
Дэвид Салон, пассажир:
За 30 минут до посадки мужчина вышел из передней части самолета и сел рядом с женщиной у аварийного выхода над крылом. Вдруг он бросился к двери и попытался открыть ее. К счастью, там было трое мужчин, которые повалили на пол виновника ЧП и сели на него.
Фото: instagram.com/wizzaircom
Сотрудники быстро отреагировали на происходящее: привязали неадекватного мужчину ремнями безопасности к креслу. По словам очевидцев, мужчина, совершивший данный поступок, являлся двадцатилетним жителем Польши.
Дэвид Салон:
Он вел себя странно еще в автобусе по дороге к самолету в Польше.
Самолет успешно прибыл к пункту назначения. Сначала виновника ЧП отвезли с незначительными травмами в больницу, после его задержала полиция за хулиганство. Мотивы инцидента пока не разглашаются.
Пресс-секретарь компании перевозчика:
Дежурный экипаж провел стандартные процедуры для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации самолета. Охрана и безопасность являются главными приоритетами авиакомпании.
Известные британские артисты снялись в промо-ролике о безопасности на борту самолета – подробности здесь.