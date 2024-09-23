В Литве начались крупнейшие мобилизационные учения

В Литве начались крупнейшие в ее истории учения по проверке системы мобилизации. Об их масштабе говорит тот факт, что кроме военных и пожарных, задействованы все министерства, Государственная продовольственная служба, местные администрации и даже Верховный суд и Банк Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идет проверка того, как вся государственная система сможет работать при подготовке к обороне и выполнять жизненно важные функции в критический момент. Для этого даже будут смоделированы максимально реалистичные ситуации, в которых предстоит действовать госорганам. Это и массовое отключение электричества, мобильной связи и интернета, эвакуация населения. В ходе учений будет проверено взаимодействие с местными органами власти, отработана мобилизация необходимых для обороны ресурсов. К маневрам привлечено сугубо мирное население: около тысячи госслужащих, чиновников, представителей муниципалитетов и волонтеров.