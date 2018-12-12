Вотум недоверия Терезе Мэй могут вынести в Великобритании

Новости Великобритании. В Соединенном Королевстве запущена процедура вынесения вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование по этому вопросу состоится вечером 12 декабря.

На нем должны присутствовать все 316 депутатов консервативной партии. Если простое большинство тори выскажутся в пользу Мэй, она сохранит пост партийного лидера и кресло премьера.

Напомним, 10 декабря премьер-министр перенесла на неопределенное время голосование в Палате общин по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза. Это вызвало сильное недовольство депутатов. Вечером 11 декабря парламент собрался на экстренные дебаты, где и было принято решение о запуске процедуры смещения Мэй с должности.