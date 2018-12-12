Мировые бренды подписали Хартию индустрии моды для борьбы с изменением климата

Новости Польши. Элитные дома моды, бренды одежды и розничные торговые сети подписали Хартию индустрии моды для борьбы с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом они взяли на себя обязательство сократить совокупные выбросы парниковых газов на 30 % к 2030 году. А с 2025 года участники должны будут поэтапно сокращать использование в производстве бойлеров, работающих на каменном угле.

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Отметим, Хартия модной индустрии подписана в рамках Климатической конференции ООН. Она проходит в Катовице с 2 по 14 декабря.