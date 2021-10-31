«Мы будем защищать наши права любым оружием». Как Польша собирается реагировать на действия ЕС?

Санкции – уж слишком часто нас пугают этим словом. Дошло до того, что уже и сами запутались, кому вручают очередной пакет. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Вот уже и Польшу Европейский суд обязал платить ежедневный штраф в миллион евро за невыполнение законов ЕС. Это же сколько российского газа можно купить на такие суммы.
А все дело в том, что Конституционный суд Польши вынес решение, согласно которому польская Конституция стоит над законами ЕС. И что членство в Евросоюзе не означает передачу Польшей своего суверенитета. Это и вызвало гнев в Брюсселе.
В свою очередь премьер Польши Моравецкий заявил: «Если Еврокомиссия начнет мировую войну, мы будем защищать наши права любым оружием». Прямо феодальные междоусобицы на современный лад. «Что произойдет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если они начнут третью мировую войну, мы будем защищать наши права любым имеющимся в нашем распоряжении оружием. Мы считаем, что это уже дискриминационный и продиктованный из Брюсселя подход. Но если все будет еще хуже, нам придется подумать о нашей стратегии», – предупредил политик.
Польша отказалась выплачивать ежедневные штрафы ЕС в размере 1 млн евро. Что стало причиной разногласий, читайте здесь.