«Мы будем защищать наши права любым оружием». Как Польша собирается реагировать на действия ЕС?

Санкции – уж слишком часто нас пугают этим словом. Дошло до того, что уже и сами запутались, кому вручают очередной пакет. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Вот уже и Польшу Европейский суд обязал платить ежедневный штраф в миллион евро за невыполнение законов ЕС. Это же сколько российского газа можно купить на такие суммы.

А все дело в том, что Конституционный суд Польши вынес решение, согласно которому польская Конституция стоит над законами ЕС. И что членство в Евросоюзе не означает передачу Польшей своего суверенитета. Это и вызвало гнев в Брюсселе.