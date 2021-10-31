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Наряжаются в костюмы монстров. Почему тысячи туристов хотят приехать в Мексику на День мёртвых?

31 октября 2021 12:35
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Новости Мексики. Мексика готовится ко Дню мертвых. Каждый год праздник отмечают 1 и 2 ноября. Местные наряжаются в костюмы монстров или скелетов, раскрашивают лица и с песнями и танцами шествуют по улицам в направлении кладбищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наряжаются в костюмы монстров. Почему тысячи туристов хотят приехать в Мексику на День мёртвых?-1

Главный атрибут Дня мертвых – алтари. Они символизируют порталы, через которые умершие могут посетить реальный мир. На алтарь укладывают подарки и угощения. А украшают его цветами, чаще всего это оранжевые бархатцы. Местные верят, что они притягивают души мертвых.

Наряжаются в костюмы монстров. Почему тысячи туристов хотят приехать в Мексику на День мёртвых?-4

Именно из-за ярких костюмов, атмосферы веселья и интересных мероприятий этот праздник стал очень популярным событием, которое привлекает в страну сотни тысяч туристов ежегодно.  

# Фестиваль # Фотофакт

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