Наряжаются в костюмы монстров. Почему тысячи туристов хотят приехать в Мексику на День мёртвых?

Новости Мексики. Мексика готовится ко Дню мертвых. Каждый год праздник отмечают 1 и 2 ноября. Местные наряжаются в костюмы монстров или скелетов, раскрашивают лица и с песнями и танцами шествуют по улицам в направлении кладбищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный атрибут Дня мертвых – алтари. Они символизируют порталы, через которые умершие могут посетить реальный мир. На алтарь укладывают подарки и угощения. А украшают его цветами, чаще всего это оранжевые бархатцы. Местные верят, что они притягивают души мертвых.