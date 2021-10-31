Страны Евросоюза перешли на зимнее время

Евросоюз перешел на зимнее время. Это означает, что стрелки часов в ряде стран были переведены на один час назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время во всех государствах меняется одновременно – в 4:00 в воскресенье. Это важно для таких сфер, как международные железнодорожные и воздушные перевозки. Такое правило действует с 1996 года. В последнее воскресенье марта стрелки часов переводят на один час вперед, что означает летнее время, а в последнее воскресенье октября – на час назад, объявляя таким образом зимнее. Однако в последние годы Евросоюз обсуждает отмену такой практики. Но пока что страны не пришли к общему решению.