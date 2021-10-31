На берег Англии выбросило тысячи мёртвых морских существ

Новости Великобритании. На пляжи северо-востока Англии выбросило тысячи мертвых морских существ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фотографиях, сделанных местными жителями, видны мертвые омары, крабы и рыбы, многие из которых запутались в водорослях.