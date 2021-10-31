Прямой эфир

На берег Англии выбросило тысячи мёртвых морских существ

31 октября 2021 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. На пляжи северо-востока Англии выбросило тысячи мертвых морских существ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На берег Англии выбросило тысячи мёртвых морских существ-1

На фотографиях, сделанных местными жителями, видны мертвые омары, крабы и рыбы, многие из которых запутались в водорослях.  

На берег Англии выбросило тысячи мёртвых морских существ-4

Агентство по охране окружающей среды Великобритании начало расследование. Первым делом экологи собрали образцы воды, чтобы провести анализ в лаборатории и выяснить, связан ли этот инцидент с загрязнением.  

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках
31 октября 2021 11:56

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках

В отеле Хургады отравились 40 российских туристов
31 октября 2021 11:40

В отеле Хургады отравились 40 российских туристов

Во Франции проходят демонстрации против обязательной вакцинации для медиков
30 октября 2021 17:58

Во Франции проходят демонстрации против обязательной вакцинации для медиков