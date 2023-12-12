Хуситы атаковали норвежский танкер в Красном море

В судно попала крылатая ракета, которая была запущена с территории Йемена. После взрыва вспыхнул сильный пожар, никто из 22 членов экипажа не пострадал. Ответственность за нападение взяли на себя поддерживаемые Ираном хуситы. Ранее они заявили, что будут обстреливать все корабли, направляющиеся в израильские порты, независимо от их национальной принадлежности. Это ставит под угрозу все судоходство в Красном море, так как обстрелянный танкер шел не в Израиль, а в Италию.