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МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

25 сентября 2023 14:35
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МВД России подало в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении судей и обвинителя МУС.

В мае глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство объявит судей МУП в розыск. Неприятие действий МУС выразили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

# Международная политика

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