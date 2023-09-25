МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

МВД России подало в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении судей и обвинителя МУС.

В мае глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство объявит судей МУП в розыск. Неприятие действий МУС выразили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.