Новости Чили. Пушистые новобранцы: щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них это часть дрессировки, говорят кинологи. Ведь в будущем собаки будут работать среди людей.
Новости Чили. Пушистые новобранцы: щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них это часть дрессировки, говорят кинологи. Ведь в будущем собаки будут работать среди людей.
Поэтому важно с детства учиться сохранять спокойствие, в том числе в шумной толпе. Тем более перед глазами малышей достойный пример – взрослые и опытные собаки. Ретриверы, овчарки и другие.
Габриела Берриос Бруна, капитан полиции:
Поскольку щенки еще совсем маленькие, мы приучаем их к шуму, к различным ситуациям, к тому, чтобы они были рядом с людьми и, как и мы, получали удовольствие от военного парада.
Впервые полицейские щенки приняли участие в параде 2017 года. С тех пор появление четвероногих на подобных мероприятиях стало традицией. Собаки – без преувеличения звезды ежегодных парадов и, конечно, любимцы зрителей. Некоторые из жителей, особенно с детьми, приходят посмотреть специально на такой щенячий патруль.