Новости Чили. Пушистые новобранцы: щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них это часть дрессировки, говорят кинологи. Ведь в будущем собаки будут работать среди людей.

Поэтому важно с детства учиться сохранять спокойствие, в том числе в шумной толпе. Тем более перед глазами малышей достойный пример – взрослые и опытные собаки. Ретриверы, овчарки и другие.

Габриела Берриос Бруна, капитан полиции:

Поскольку щенки еще совсем маленькие, мы приучаем их к шуму, к различным ситуациям, к тому, чтобы они были рядом с людьми и, как и мы, получали удовольствие от военного парада.