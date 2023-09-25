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Щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили

25 сентября 2023 14:25
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Новости Чили. Пушистые новобранцы: щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них это часть дрессировки, говорят кинологи. Ведь в будущем собаки будут работать среди людей.

Щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили-1

Поэтому важно с детства учиться сохранять спокойствие, в том числе в шумной толпе. Тем более перед глазами малышей достойный пример – взрослые и опытные собаки. Ретриверы, овчарки и другие.

Щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили-4

Габриела Берриос Бруна, капитан полиции:
Поскольку щенки еще совсем маленькие, мы приучаем их к шуму, к различным ситуациям, к тому, чтобы они были рядом с людьми и, как и мы, получали удовольствие от военного парада.

Щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили-7

Впервые полицейские щенки приняли участие в параде 2017 года. С тех пор появление четвероногих на подобных мероприятиях стало традицией. Собаки – без преувеличения звезды ежегодных парадов и, конечно, любимцы зрителей. Некоторые из жителей, особенно с детьми, приходят посмотреть специально на такой щенячий патруль.

# Собаки # Марина Кишкурно # Новости Чили # Фотофакт

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