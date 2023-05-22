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МВД России объявило в розыск актёра Алексея Панина за оправдание терроризма

22 мая 2023 09:53
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Актер Алексей Панин разыскивается МВД, его данные появились в базе данных ведомства, пишет РИА Новости.

В первых числах мая стало известно, что в отношении Панина было открыто уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. Актер многократно выражал отрицательное отношение к российскому государству и к проводимой в Украине военной операции.

Кроме того, он неоднократно становился фигурантом разных скандалов: учинил пьяный дебош в самолете, высказался о «неоднозначной Победе» СССР во Второй мировой войне, а также оскорбил полицейского в Санкт-Петербурге.

# Международная политика # Алексей Панин

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