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Французы протестуют в Каннах против пенсионной реформы

22 мая 2023 09:52
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Новости Франции. Города меняются – требования остаются. Жители Франции протестуют в Каннах против пенсионной реформы, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Французы протестуют в Каннах против пенсионной реформы-1

Сейчас там проходит знаменитый кинофестиваль, а это отличный способ привлечь внимание прессы, посчитали митингующие. Только полиция перегородила дороги в центр города, там на время мероприятия демонстрации запрещены. Однако активисты уже объявили о новой демонстрации. Она запланирована на завтра, 23 мая. Как и прежде, участники шествий выступают против повышения пенсионного возраста в стране до 64 лет.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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