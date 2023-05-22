Французы протестуют в Каннах против пенсионной реформы

Сейчас там проходит знаменитый кинофестиваль, а это отличный способ привлечь внимание прессы, посчитали митингующие. Только полиция перегородила дороги в центр города, там на время мероприятия демонстрации запрещены. Однако активисты уже объявили о новой демонстрации. Она запланирована на завтра, 23 мая. Как и прежде, участники шествий выступают против повышения пенсионного возраста в стране до 64 лет.