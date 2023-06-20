Мужчина с топором напал на посетителей ресторанов в Новой Зеландии

Новости Новой Зеландии. Четыре человека пострадали в результате нападения вооруженного топором мужчины в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям местных СМИ, он заходил в рестораны, расположенные на оживленной улице, и атаковал находившихся там посетителей. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего. Им оказался 24-летний выходец из Китая. Свои мотивы он объяснить никак не смог. Злоумышленнику предъявлено обвинение в нанесении ранений с намерением причинить тяжкие телесные повреждения.