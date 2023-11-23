В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов

Из-за ситуации с КПП на границе с Финляндией режим повышенной готовности ввели в Мурманской области. Именно там продолжит работу последний открытый контрольно-пропускной пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С российской стороны он называется «Лотта». По официальной версии, решение Финляндии о закрытии других погранпереходов принято в рамках борьбы с миграционным кризисом. Впрочем, финские бизнесмены уже говорят о печальных последствиях для сельского хозяйства страны.