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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов

23 ноября 2023 19:01
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Из-за ситуации с КПП на границе с Финляндией режим повышенной готовности ввели в Мурманской области. Именно там продолжит работу последний открытый контрольно-пропускной пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов-1

С российской стороны он называется «Лотта». По официальной версии, решение Финляндии о закрытии других погранпереходов принято в рамках борьбы с миграционным кризисом. Впрочем, финские бизнесмены уже говорят о печальных последствиях для сельского хозяйства страны.

# Международная политика # Фотофакт

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