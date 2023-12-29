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Посол РФ в Аргентине выступил против передачи Украине вертолетов Ми-171

29 декабря 2023 10:29
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Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что Россия решительно выступает против передачи Аргентиной своих вертолетов Украине, о чем сообщили ряд СМИ. Об этом пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что власти Аргентины не дают комментариев по данной информации.

Вертолеты Ми-171, ранее широко использовавшиеся в Арктике и высоко оцененные аргентинцами, в настоящий период находятся в нерабочем состоянии и нуждаются в ремонте. Феоктистов отметил, что российская сторона выступает против того, чтобы эти машины передавались ее врагам, особенно учитывая обязанности Аргентины по сертификату конечного пользователя.

# Оружие и боеприпасы

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