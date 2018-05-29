В Китае в результате мощного землетрясения разрушены 10 тысяч зданий

Новости Китая. Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате природного катаклизма частично или полностью разрушены 10 тысяч зданий. Из повреждённых строений, которые могут обрушиться, срочно эвакуируют жителей.
О пострадавших пока сообщений нет. Подземные толчки были зафиксированы в городе Сунъюань провинции Цзилинь. Их магнитуда составила 5,7.