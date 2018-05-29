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В Китае в результате мощного землетрясения разрушены 10 тысяч зданий

29 мая 2018 11:45
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Новости Китая. Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае в результате мощного землетрясения разрушены 10 тысяч зданий-1

В результате природного катаклизма частично или полностью разрушены 10 тысяч зданий. Из повреждённых строений, которые могут обрушиться, срочно эвакуируют жителей.

В Китае в результате мощного землетрясения разрушены 10 тысяч зданий-4

О пострадавших пока сообщений нет. Подземные толчки были зафиксированы в городе Сунъюань провинции Цзилинь. Их магнитуда составила 5,7.

# Землетрясение # Фотофакт

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