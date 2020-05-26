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Музей исламского искусства в Каире теперь можно увидеть онлайн

26 мая 2020 12:09
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Новости Египта. Крупнейший в мире Музей исламского искусства, расположенный в Каире, теперь можно посетить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей исламского искусства в Каире теперь можно увидеть онлайн-1

Музей исламского искусства в Каире теперь можно увидеть онлайн-3

Министерство туризма и древностей Египта открыло 3D-тур для виртуальных экскурсий по выставочным залам.

Музей исламского искусства в Каире теперь можно увидеть онлайн-6

Теперь любой желающий может увидеть порядка 100 тысяч собранных здесь экспонатов и проследить за развитием исламского искусства от 600-х годов до сегодняшних дней.

# Музей # Фотофакт

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