Музей исламского искусства в Каире теперь можно увидеть онлайн

Новости Египта. Крупнейший в мире Музей исламского искусства, расположенный в Каире, теперь можно посетить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство туризма и древностей Египта открыло 3D-тур для виртуальных экскурсий по выставочным залам.