Прямой эфир

Мусорщики французского Лилля вышли на забастовку

29 декабря 2025 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Деньги не пахнут, чего не скажешь об их отсутствии в карманах французских мусорщиков. Улицы города Лилль на севере Франции, которые являлись символом искусства и истории, теперь переполнены мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Причиной коммунального коллапса стала масштабная забастовка сотрудников городского мусороперерабатывающего завода. Они требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты и выплаты праздничного пособия. В знак протеста сотни работников взяли в осаду предприятие и не пропускают туда мусоровозы. 

К забастовщикам присоединились сотрудники и других компаний. Протестующие намерены добиться своих требований в ближайшие дни, иначе обещают испортить праздничную атмосферу и в начале 2026-го. 

В свою очередь руководство предприятия отклонило все требования и обратилось в полицию с просьбой обеспечить бесперебойную работу завода. Профсоюзы – организаторы стачки сообщили, что не прочь объявить новогоднее перемирие, если им пойдут на уступки. Но пока воз и ныне там, причем наполнение его не самое приятное. 

# Новости Франции # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Украинскую делегацию на переговорах в США угощали супом, стейками и тортом
29 декабря 2025 15:03

Украинскую делегацию на переговорах в США угощали супом, стейками и тортом

Трамп оценил прогресс по Украине после встречи с Зеленским в 95%
29 декабря 2025 14:42

Трамп оценил прогресс по Украине после встречи с Зеленским в 95%

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время
29 декабря 2025 14:21

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время