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Украинскую делегацию на переговорах в США угощали супом, стейками и тортом

29 декабря 2025 15:03
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Украинскую делегацию на переговорах в США угощали супом, стейками и тортом-0

Во время переговоров в резиденции Дональда Трампа украинской делегации подавали куриный суп, стейки с картофелем фри и шоколадный торт, который назвали в его честь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина. 

«На обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картошкой фри и шоколадным тортом имени самого Трампа», – говорится в сообщении.

Встреча между Трампом и Владимиром Зеленским во Флориде стала уже четвертой по счету и первой в Мар-а-Лаго.

По итогам встречи лидер Штатов заявил, что прогресс переговоров по Украине достиг 95%.

Фото: White House

# Международная политика

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