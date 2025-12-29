Украинскую делегацию на переговорах в США угощали супом, стейками и тортом

Во время переговоров в резиденции Дональда Трампа украинской делегации подавали куриный суп, стейки с картофелем фри и шоколадный торт, который назвали в его честь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.

«На обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картошкой фри и шоколадным тортом имени самого Трампа», – говорится в сообщении.

Встреча между Трампом и Владимиром Зеленским во Флориде стала уже четвертой по счету и первой в Мар-а-Лаго.

По итогам встречи лидер Штатов заявил, что прогресс переговоров по Украине достиг 95%.

Фото: White House