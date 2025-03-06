Mundo: отключение Starlink в Украине может привести к конфликту США и Польши

Выключение Starlink в Украине может вызвать конфликт США с поляками, которые платят 20 000 терминалов этой сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mundo.

Илон Маск отверг слухи о возможном закрытии доступа к системе. В планах Польши отправить Украине еще 5 тысяч комплектов Starlink, в то время как 25 тысяч устройств уже функционируют в стране. Украинские органы власти заявили, что у них есть и альтернативные средства связи.

При этом глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская предупредила, что отключение связи приведет к хаосу в ВСУ.