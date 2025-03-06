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Mundo: отключение Starlink в Украине может привести к конфликту США и Польши

06 марта 2025 09:31
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Выключение Starlink в Украине может вызвать конфликт США с поляками, которые платят 20 000 терминалов этой сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mundo.

Илон Маск отверг слухи о возможном закрытии доступа к системе. В планах Польши отправить Украине еще 5 тысяч комплектов Starlink, в то время как 25 тысяч устройств уже функционируют в стране. Украинские органы власти заявили, что у них есть и альтернативные средства связи. 

При этом глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская предупредила, что отключение связи приведет к хаосу в ВСУ.

Mundo: отключение Starlink в Украине может привести к конфликту США и Польши-1

Фото: pixabay

Россия рассматривает поставляемое в Украину оружие как препятствие для разрешения конфликта, а глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что поставка оружия Киеву может стать легитимной целью для России. По словам Кремля, поддержка Запада негативно влияет на переговорный процесс.

# Международная политика # Польша # США # Оружие и боеприпасы

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