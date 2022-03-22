«Моя бабушка часто рассказывала историю о Хатыни». Что говорят иностранные родственники жителей Беларуси?

История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.

София Моретти:

Моя бабушка часто рассказывала историю о Хатыни, так как ее родные жили в деревне неподалеку. И их деревня во время Второй мировой, к счастью, уцелела. Эти истории – не самые красочные воспоминания, ты даже не знаешь, как вести себя, когда слышишь рассказы. Тебе хочется увидеть и почувствовать, но с другой стороны, это так пугает. Я была там однажды и хотела бы посетить еще раз. И это очень здорово, что есть такое место в Беларуси, куда вы и ваши дети, например, могут приехать, чтобы поучиться тому, что важно ценить мирное небо и помнить историю.

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