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Июль Серрон Анго о Хатыни: «Надеюсь, что этого больше не произойдёт ни в одной деревне в мире»

22 марта 2022 21:08
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История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.  

Июль Серрон Анго о Хатыни: «Надеюсь, что этого больше не произойдёт ни в одной деревне в мире»-1

Погиб каждый четвертый белорус. Каждый пятый житель планеты. Албанцы, китайцы, греки, датчане... А впрочем, у войны нет лица и национальности. Трагедия одна на всех. И напоминание всем.  

Июль Серрон Анго о Хатыни: «Надеюсь, что этого больше не произойдёт ни в одной деревне в мире»-4

Июль Серрон Анго:  
Я считаю, что больно вспоминать эту историю, но этот мемориал дает понять, что Беларусь – символ мира и дружбы. И я надеюсь, что этого больше не произойдет ни в одной деревне в мире, ведь несмотря на то, что мы все говорим на разных языках, мы все живем на одной планете и между нами нет разницы.  

«Как будто попала в прошлое и увидела своими глазами весь ужас». Эмоции жительницы Словении после посещения Хатыни. Читайте здесь.  

# Великая Отечественная война # Вероника Кудринецкая # Июль Серрон Анго # Фотофакт

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