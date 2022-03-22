Июль Серрон Анго о Хатыни: «Надеюсь, что этого больше не произойдёт ни в одной деревне в мире»

История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.

Погиб каждый четвертый белорус. Каждый пятый житель планеты. Албанцы, китайцы, греки, датчане... А впрочем, у войны нет лица и национальности. Трагедия одна на всех. И напоминание всем.

Июль Серрон Анго:

Я считаю, что больно вспоминать эту историю, но этот мемориал дает понять, что Беларусь – символ мира и дружбы. И я надеюсь, что этого больше не произойдет ни в одной деревне в мире, ведь несмотря на то, что мы все говорим на разных языках, мы все живем на одной планете и между нами нет разницы.