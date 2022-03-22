«Как будто попала в прошлое и увидела своими глазами весь ужас». Эмоции жительницы Словении после посещения Хатыни

История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.

Хатынь не просто страница Великой Отечественной войны. Это символ беды и победы одновременно. Символ вечной памяти и скорби. История, застывшая и в слове, и в камне, и в памяти.

Дана Пирц:

До того как я побывала в Хатыни, я слышала, конечно, о войне. Что-то узнавала из книг, смотрела фильмы. Но после посещения мемориала я как будто попала в прошлое и увидела своими глазами весь ужас. Тяжелое место. Мне кажется, любой человек, у которого есть сердце, не может остаться равнодушным. В такие моменты начинаешь ценить жизнь и начинаешь понимать, что все проходит слишком быстро и надо любить эту жизнь и беречь друг друга.