Житель Армении о Хатыни: «Первое, что всегда поражает – это абсолютная тишина места»

История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.

Июль Серрон Анго о Хатыни: «Надеюсь, что этого больше не произойдёт ни в одной деревне в мире». Читайте здесь.