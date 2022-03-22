Житель Армении о Хатыни: «Первое, что всегда поражает – это абсолютная тишина места»
История стертой огнем ненависти белорусской деревни, которая тлеет углями памяти не только в Беларуси. За 53 года Хатынь посетили десятки миллионов людей со всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день памяти жертв трагедии вспоминают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. От Канарских островов до Южной Кореи. Хатынская трагедия глазами иностранцев.
Июль Серрон Анго о Хатыни: «Надеюсь, что этого больше не произойдёт ни в одной деревне в мире». Читайте здесь.
Шесть огромных пепельно-серых букв «Хатынь». Бронзовая скульптура «Непокоренный». Имена сожженных жителей. Здесь в тесной гармонии объединены архитектура, скульптура, звук колоколов и природа. Каждый, кто приезжает сюда, находит свой эмоциональный центр.
Артур Арзуманян:
Хатынь – это, безусловно, страшнейшая трагедия Великой Отечественной войны, и мы, армяне, как и белорусы, знаем цену этнического уничтожения народа. Первое, что всегда поражает – это абсолютная тишина места. Меня также впечатлили мемориальный элемент с тремя березами, где в качестве четвертой березы выступает Вечный огонь. Что символизирует каждого четвертого погибшего.
«Как будто попала в прошлое и увидела своими глазами весь ужас». Эмоции жительницы Словении после посещения Хатыни. Читайте здесь.