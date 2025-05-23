Москва и Киев обменялись списками для передачи военнопленных по формуле «1000 на 1000»

Переговоры о мире дали плоды. Москва и Киев накануне обменялись списками для передачи военнопленных по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, такая договоренность была достигнута на переговорах в Стамбуле. Они прошли 16 мая впервые после трехлетнего перерыва. Сообщается, что дата обмена пока не определена. Количество военнопленных достаточно велико, чтобы провести его в один день. Вероятнее всего, процесс растянется, однако эксперты ожидают, что он начнется уже на этой неделе. В будущем Москва и Киев условились представить свое видение возможностей прекращения огня.