Возле штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба

У штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, произошла перестрелка. По сообщению CBS, охранники открыли огонь по машине, которая не остановилась по первому требованию. Об этом пишет ТАСС.

Женщина, находившаяся в машине, пострадала от неопасных для жизни ран в верхнюю часть тела и была госпитализирована. ФБР ведет расследование инцидента.

Ранее в этот день неизвестный застрелил двух дипломатов Израиля у здания еврейского музея в Вашингтоне. Задержанный на месте преступления преступник выкрикивал пропалестинские лозунги.

Это второй инцидент у здания ЦРУ в этом году – в марте там был задержан вооруженный мужчина.