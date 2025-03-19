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Мощный взрыв произошёл на нефтепроводе в Нигерии

19 марта 2025 07:42
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В Нигерии на нефтяном трубопроводе прогремел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Nation.

Мощный взрыв произошёл на нефтепроводе в Нигерии-1

Фото: Pinterest

Посредством данного трубопровода производится транспортировка нефти из Нигера к экспортному терминалу Бонни в Нигерии.

Сообщается, что началось распространение горящей нефти по мангровым зарослям вблизи от места подрыва.

Издание пишет, что грозы нанести удар по нефтеобъектам на территории штата Риверс ранее были направлены неизвестной вооруженной группировкой.

# Международная политика # Взрыв

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