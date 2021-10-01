Мощный тайфун обрушился на Японию. Отменены авиарейсы

Новости Японии. Мощный тайфун обрушился на Японию. Имея нежное название «Миндулле», что в переводе означает «одуванчик», он принес с собой шквалистый ветер и сильный дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Мощный тайфун обрушился на Японию. Имея нежное название «Миндулле», что в переводе означает «одуванчик», он принес с собой шквалистый ветер и сильный дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых местах за полдня выпало более 2 сантиметров осадков. Всем судам приказано срочно вернуться в порты. В некоторых префектурах отменены авиарейсы и не ходят поезда. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность.