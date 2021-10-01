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Мощный тайфун обрушился на Японию. Отменены авиарейсы

01 октября 2021 13:03
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Новости Японии. Мощный тайфун обрушился на Японию. Имея нежное название «Миндулле», что в переводе означает «одуванчик», он принес с собой шквалистый ветер и сильный дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мощный тайфун обрушился на Японию. Отменены авиарейсы-1

В некоторых местах за полдня выпало более 2 сантиметров осадков. Всем судам приказано срочно вернуться в порты. В некоторых префектурах отменены авиарейсы и не ходят поезда. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность.  

# тайфун # Фотофакт

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