Целью были деньги ЕС. Как итальянская мафия хотела заработать на пандемии?

Новости Италии. Итальянская мафия решила заработать на пандемии. Ее целью стали деньги, которые ЕС выделяет странам для борьбы с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суммы эти растут, а контроль за их распределением из-за сложной эпидситуации упростился, чем и решили воспользоваться мафиози. Они стали создавать компании, которые участвуют в тендерах на поставку медоборудования или лекарств, получали на это деньги и исчезали.