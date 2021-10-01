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Целью были деньги ЕС. Как итальянская мафия хотела заработать на пандемии?

01 октября 2021 12:58
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Новости Италии. Итальянская мафия решила заработать на пандемии. Ее целью стали деньги, которые ЕС выделяет странам для борьбы с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Целью были деньги ЕС. Как итальянская мафия хотела заработать на пандемии?-1

Суммы эти растут, а контроль за их распределением из-за сложной эпидситуации упростился, чем и решили воспользоваться мафиози. Они стали создавать компании, которые участвуют в тендерах на поставку медоборудования или лекарств, получали на это деньги и исчезали.  

Целью были деньги ЕС. Как итальянская мафия хотела заработать на пандемии?-4

Сколько было украдено таким путем, неизвестно. Но это вынудило итальянские власти пересмотреть стратегию борьбы с организованной преступностью.  

# Мошенничество # Фотофакт

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