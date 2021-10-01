ГПК: на территории Польши действует сеть организаторов незаконной миграции

Новости Польши. Более 100 пособников, которые оказывали содействие в пересечении польской границы, а также обеспечивали следование беженцев в страны ЕС, задержаны на территории Польши за последний месяц. Таковы данные ежедневной официальной статистики пограничной службы этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, Польша даже не скрывает, что с ее территории оказывается содействие нелегальной миграции.

Сами польские стражи, пользуясь служебным положением и введенным чрезвычайным положением в приграничных районах, незаконно вытесняют иностранцев на территорию Беларуси: поднимают заборы, силой заставляют пересекать границу и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию. В целях сокрытия своих незаконных действий от общественности Польша не допускает на линию границы ни журналистов, ни правозащитников, ни даже представителей Европейского пограничного агентства «Фронтекс».