Жители Южной Кореи протестуют из-за сброса воды с японской АЭС

В Южной Корее продолжаются протесты из-за сброса воды с японской атомной электростанции. Участие в масштабном митинге приняли десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Критика звучала не только в адрес Японии. Претензии есть и к собственному правительству. Его протестующие обвинили в безответственной позиции. Власти до сих придерживаются нейтралитета в данном вопросе.

Напомним, в конце августа, несмотря на многочисленные протесты, Япония все же начала сброс воды с атомной станции «Фукусима-1», где 12 лет назад произошла масштабная авария. То, чем охлаждали реакторы с ядерным топливом, теперь окажется в океане.