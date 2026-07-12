Прямой эфир

Мощный тайфун «Бави» обрушился на восточные провинции Китая

12 июля 2026 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный тайфун «Бави» обрушился на восточные провинции Китая. Почти 2 миллиона человек покинули свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный тайфун «Бави» обрушился на восточные провинции Китая-2

Спасательные службы разместили эвакуированных в безопасных лагерях. Стихия достигла побережья Китая накануне, а затем ударила повторно уже после полуночи. Ветер повалил более 1300 деревьев.

Тайфун нарушил работу транспорта. В Шанхае отменили более 600 авиарейсов и 1,5 тысячи поездов. В Ханчжоу остановлено движение на двух крупных железнодорожных вокзалах. Ранее «Бави» прошел над Филиппинами, где вызванные им оползни и наводнения унесли жизни 17 человек. На Тайване, который не принял прямого удара, пострадали более 100 местных жителей.

# Китай

Другие новости рубрики

Все новости
В столице Германии не стихают протесты у завода Rheinmetall
12 июля 2026 13:34

В столице Германии не стихают протесты у завода Rheinmetall

В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие
12 июля 2026 10:59

В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие

Иран нанес удары по военным объектам США в пяти странах Ближнего Востока
12 июля 2026 10:49

Иран нанес удары по военным объектам США в пяти странах Ближнего Востока