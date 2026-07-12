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В столице Германии не стихают протесты у завода Rheinmetall

12 июля 2026 13:34
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В столице Германии не стихают протесты у завода Rheinmetall. Активисты уже несколько дней блокируют подъезд к предприятию в районе Веддинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Германии не стихают протесты у завода Rheinmetall-2

Они возмущены планами властей переделать бывший автомобильный завод в оружейное производство. Концерн не изготавливал артиллерийские снаряды со времен Второй мировой. Манифестанты выступают против милитаризации Германии. 

Несмотря на то, что протест носит мирный характер, немецкие правоохранители силой выдворяют активистов с территории завода. В ход идут дубинки и слезоточивый газ. Днем ранее демонстранты приковывали себя к заборам на территории предприятия. Протестующие считают, что сегодня немецкие деньги и оружие сеют смерть по всему миру.

# Германия

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