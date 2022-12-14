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Мощный снежный шторм обрушился на США, отменено около тысячи рейсов

14 декабря 2022 10:33
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Новости США. Один человек погиб при сильном снежном шторме, который обрушился на центральную и восточную часть США. Из-за непогоды отменено около тысячи рейсов, закрыто множество федеральных трасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный снежный шторм обрушился на США, отменено около тысячи рейсов-1

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки в четырех штатах может выпасть до 60 см снега, а ветер усилится до 97 км/час. При этом ударят 20-градусные морозы. Местные власти призвали людей быть предельно осторожными и по возможности не выходить из дома.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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