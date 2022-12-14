Мощный снежный шторм обрушился на США, отменено около тысячи рейсов

Новости США. Один человек погиб при сильном снежном шторме, который обрушился на центральную и восточную часть США. Из-за непогоды отменено около тысячи рейсов, закрыто множество федеральных трасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки в четырех штатах может выпасть до 60 см снега, а ветер усилится до 97 км/час. При этом ударят 20-градусные морозы. Местные власти призвали людей быть предельно осторожными и по возможности не выходить из дома.