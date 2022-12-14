По меньшей мере 120 человек погибли в результате наводнений и оползней в столице Конго

Новости Конго. По меньшей мере 120 человек погибли в результате наводнений и оползней в столице Демократической Республики Конго Киншасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые кварталы города оказались полностью затопленными. Разрушены дома и дороги. В результате проливных дождей столица оказалась отрезана от главного морского порта страны. По предварительным данным правительства, только на восстановление дорожного сообщения потребуется не менее трех дней. Власти продолжают оценивать ущерб и уточнять число погибших.