2023 год может стать для поляков самым тяжёлым за более чем 30 лет

Новости Польши. Поляки оказались в финансовой яме. Они уже затягивают пояса. Об этом сообщила газета «Речь Посполита», ссылаясь на исследования международного аналитического центра. Почти 60 % семей считают, что их финансовое положение за год сильно ухудшилось. Хотя даже в разгар пандемии подобных заявлений было вдвое меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, сбережения поляков тают с ужасающей быстротой. 42 % людей сказали, что накопленных денег может хватить в лучшем случае на три месяца. Это самые низкие показатели в истории опроса. Изменилось отношение жителей страны и к расходам. Почти 90 % из них уже начали экономить. Около 400 тысяч семей за 9 месяцев ни разу не покупали свежую рыбу или рассыпной чай. И, по мнению издания, хороших экономических новостей для поляков нет. По мере роста инфляции экономисты все хуже и хуже оценивают дальнейшие перспективы. По их мнению, будущий год может стать самым тяжелым для поляков за более чем 30 лет.