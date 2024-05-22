Мощные торнадо пронеслись по центральной части США – есть пострадавшие

По меньшей мере два человека пострадали при мощных торнадо, которые пронеслись по центральной части США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего стихия бушевала в Оклахоме. Там смерчи полностью уничтожили и сильно повредили около полусотни домов. Повалены линии электропередачи. Без электричества осталось более 60 тысяч домов. Затоплено несколько дорог и населенных пунктов. Власти продолжают оценивать ущерб. Информации о погибших не поступало.