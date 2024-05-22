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Мощные торнадо пронеслись по центральной части США – есть пострадавшие

22 мая 2024 08:58
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По меньшей мере два человека пострадали при мощных торнадо, которые пронеслись по центральной части США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные торнадо пронеслись по центральной части США – есть пострадавшие-1

Больше всего стихия бушевала в Оклахоме. Там смерчи полностью уничтожили и сильно повредили около полусотни домов. Повалены линии электропередачи. Без электричества осталось более 60 тысяч домов. Затоплено несколько дорог и населенных пунктов. Власти продолжают оценивать ущерб. Информации о погибших не поступало.

# Природные явления

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