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Мощное землетрясение в Японии: десятки раненых и разрушенные здания

14 апреля 2016 17:18
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Новости Японии. В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6 и 4 балла. На юго-западе страны десятки зданий разрушены. По предварительным данным, один человек погиб, еще около 50 получили ранения. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.

Эпицентр пришелся на префектуру Кумамото. После первого толчка последовали ещё два. Сразу же было объявлено о возможности цунами, но позже метеорологи отменили это сообщение.

В нескольких районах начались пожары.

Многочисленные разрушения и на острове Кюсю. Там же из-за стихии отменены все авиарейсы, а также закрыты железнодорожные вокзалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Землетрясение в Японии

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