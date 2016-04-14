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На испанском курорте обрушился дом: под завалами находятся люди

14 апреля 2016 13:43
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Новости Испании. Поисково-спасательная операция в эти минуты развернулась на испанском острове Тенерифе. В небольшом курортном городе обрушился жилой дом. Под обломками здания находятся люди. По предварительным данным, пропавшими без вести числится около 10 человек. Точное количество пострадавших уточняется, пока известно о трёх раненых.

Известно, что в рухнувшем здании кроме жилых помещений находился супермаркет. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины обрушения выясняются. По словам очевидца, перед обрушением здания он услышал взрыв, а в воздухе ощущался запах газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Обрушение дома

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