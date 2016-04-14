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Новый премьер Украины обещает «жесткий менеджмент»

14 апреля 2016 13:37
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Новости Украины. Верховная рада с третьей попытки утвердила программу нового правительства Украины. За нее проголосовали 243 депутата. Ранее депутаты дважды не поддержала план действий правительства, предложенный новым премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ранее политик представил основные направления деятельности его Кабинета министров, а также пообещал в ближайшее время разработать пошаговый план действий.

Также Гройсман заявил, что его первой задачей для нового правительства будет требование в течение месяца представить варианты проведения секторных реформ.

Новый глава украинского правительства обозначил среди приоритетов своей работы эффективное управление. Также он пообещал «жесткий менеджмент с четким контролем выполнения поставленных задач», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

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