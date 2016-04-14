Неудачно припарковался: более 50 машин разбил водитель в Чехии

Новости Чехии. В Чехии автолюбитель во время парковки разбил более полусотни машин. Всё произошло на тихой улочке, там водитель джипа пытался найти свободное место, чтобы оставить автомобиль. Однако он явно не очень хорошо себя контролировал и таранил одну машину за другой, упорно пытаясь припарковать автомобиль. В дальнейшем выяснилось, что водитель был пьян.

К слову, в этот день он должен был явиться в суд, где рассматривалось его дело об аналогичной аварии в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.