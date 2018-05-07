Мощное землетрясение в Иране: пострадали 80 человек

Новости Ирана. Очередное мощное землетрясение произошло в Иране. На этот раз сильнее всего пострадал город Ясудж, в окрестностях которого был зафиксирован очаг подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он залегал на глубине в 5 километров, а магнитуда составила 4,8. В результате инцидента пострадали более 80 местных жителей. Всем им уже оказана медицинская помощь. 11 человек были госпитализированы.