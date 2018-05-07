Мощное землетрясение в Иране: пострадали 80 человек

Новости Ирана. Очередное мощное землетрясение произошло в Иране. На этот раз сильнее всего пострадал город Ясудж, в окрестностях которого был зафиксирован очаг подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Очередное мощное землетрясение произошло в Иране. На этот раз сильнее всего пострадал город Ясудж, в окрестностях которого был зафиксирован очаг подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он залегал на глубине в 5 километров, а магнитуда составила 4,8. В результате инцидента пострадали более 80 местных жителей. Всем им уже оказана медицинская помощь. 11 человек были госпитализированы.
Природный катаклизм на время оставил населенный пункт без электричества. Сейчас экстренные службы разбирают завалы и устраняют последствия разгула стихии.